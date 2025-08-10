Majestätisch kommt sie daher, die Grand Dame der Christuskirche. Gleich zwei Orgelbauer haben sich in ihr verwirklicht: Erst Johann Georg Henne im Jahr 1785 und knapp ein Jahrhundert später Michael Schmidt (1863). Nun jubiliert sie im Jahr eines Krönungsjubiläums. Welches? Gut, dann einen Schritt zurück: Es war 1825, als Ludwig I. von Bayern und seine Frau Therese in München gekrönt wurden. Am 13. Oktober 1825. Therese, Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen hatte 15 Jahre zuvor Prinz Ludwig I. geheiratet.