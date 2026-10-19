Kirmesbräuche – so unterschiedlich sie auch sein mögen – gehören seit Jahrzehnten zum Leben auf dem Land – prägen das Zusammenleben auf dem Dorf. Kirmes ist aber nicht nur eine Art ungeschriebenes Gesetz, sie soll auch Spaß machen. Mit dem ganzen Ort gemeinsam Feiern steht nämlich ganz oben auf der To-do-Liste einer jeden Kirmes. Und nicht zuletzt geht es auch ein bisschen um die (erste) Liebelei. So auch am vergangenen Wochenende in Milz (hier feierte man die 78. Trachtenkirmes), Westenfeld und Reurieth. Ein bisschen Pech mit dem Wetter hatten alle drei Kirmesgesellschaften schon. Das traditionelle Sprüchle-Aufsagen, Ständchen und Kirmesumzüge fielen daher feucht und fröhlich aus: Es regnete allenthalben. Übrigens ist für die Milzer die Kirmes noch nicht vorbei: Am Samstag (ab 19.30 Uhr) und Sonntag (ab 10.30 Uhr) lädt die Gesellschaft zur Nachkirmes mit Tanz, Kinderkirmes und Frühschoppen ein.