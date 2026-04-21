Erst vor kurzem hatte der Textil-Discounter Kik bekannt gegeben, sein Filialnetz ausdünnen zu wollen. Von der Schließung von 150 Filialen in Deutschland ist die Rede gewesen. Das Unternehmen wollte aber in diesem Zuge nicht äußern, welche Geschäfte auf der Abschussliste stehen (und welche eben nicht). Ziel sei ein rentables Netz, in dem „alle verbleibenden Standorte profitabel“ arbeiten, so lautete die Aussage von Geschäftsführer Christian Kümmel Ende März.