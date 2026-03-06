Ein Hauch von „la dolce vita“ – auf Deutsch „das süße Leben“ – erfüllt das Gymnasium Georgianum in Hildburghausen in der vergangenen Woche. Neun italienische Siebtklässler aus Garlasco und Pavia in der Lombardei sowie vier ihrer Lehrerinnen sind von Sonntag bis Freitag zu Besuch. Der Austausch findet im Rahmen des Programms Erasmus-Plus statt und verbindet die Jugendlichen über zentrale Themen, die sie in beiden Ländern beschäftigen: gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit. Doch diese Woche brachte den Schülern weit mehr als neues Wissen über Vitamine, Proteine oder Kohlenhydrate. Sie öffnete Einblicke in Kultur, Sprache und die Region.