Das Interesse ist so groß wie seit Jahren nicht. „Circa 220 Teilnehmer haben wir“, vermeldet Luisa Biengraf, im Landratsamt Hildburghausen für Kultur, Sport und Ehrenamt zuständig, die größte Resonanz für das Integrative Sportfest nach der Corona-Pandemie. „Sie freuen sich das ganze Jahr auf diesen sportlichen Höhepunkt und haben jede Menge Spaß.“ Die Sportveranstaltung in der Werratalhalle in Hildburghausen, vor allem eine Kooperation des Landkreises mit dem TSV Blau-Weiß Bedheim, erlebt bereits ihre 29. Auflage. Marion Seeber, einst im Landratsamt tätig, und im Ehrenamt seit Jahren Abteilungsleiterin Behinderten- und Rehabilitationssport in Bedheim, hat das Sportfest für den gesamten Landkreis einst ins Leben gerufen. Mitglieder ihrer Abteilung betreuen auch den Großteil der insgesamt zwölf Stationen – von Leitergolf über Biathlon-Zielwurf bis Hindernislauf. An der zusätzlichen Station Fahrradergometer ist mit Thomas Schmalz vom SV Radsport Hildburghausen ein Spezialist in dieser Sportart zu finden.