Glänzende Jagdhörner, festliche Musik und die Mahnung, achtsam mit der Schöpfung umzugehen. Mit diesen Eindrücken erlebten die Besucher am Sonntag die Hubertusmesse in der Christuskirche Hildburghausen. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Gottesdienst hat nicht nur die Orgel den Ton angegeben. Eindrucksvolle Klänge kamen außerdem aus zehn Blasinstrumenten – den Jagd- und Waldhörnern der Jagdhornbläsergruppe Neuhof.