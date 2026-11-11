„Hibu Hellau!“, schallt es pünktlich um 11.11 Uhr über den Marktplatz in Hildburghausen. Die Närrinnen und Narren des Hildburghäuser Carnevalsvereins (HCV) 1888 e. V. und des Feuerwehr-Faschings-Clubs (FFC) haben die Regentschaft über die Kreisstadt übernommen. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe tritt Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) die Macht bis Aschermittwoch an das HCV-Prinzenpaar Prinz Patrick den 140. und seine Lieblichkeit Prinzessin Eileen ab. „Ich freue mich, meine Amtslast nun in Form des Schlüssels übergeben zu dürfen“, sagt der Bürgermeister,
Hildburghausen Hier regieren die Narren mit gleich zwei Schlüsseln
Maximilian Junker 11.11.2026 - 16:00 Uhr