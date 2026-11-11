„Hibu Hellau!“, schallt es pünktlich um 11.11 Uhr über den Marktplatz in Hildburghausen. Die Närrinnen und Narren des Hildburghäuser Carnevalsvereins (HCV) 1888 e. V. und des Feuerwehr-Faschings-Clubs (FFC) haben die Regentschaft über die Kreisstadt übernommen. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe tritt Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) die Macht bis Aschermittwoch an das HCV-Prinzenpaar Prinz Patrick den 140. und seine Lieblichkeit Prinzessin Eileen ab. „Ich freue mich, meine Amtslast nun in Form des Schlüssels übergeben zu dürfen“, sagt der Bürgermeister,