Der Naturschutzbund Hildburghausen hat in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Obstbaumalleen ausgeschildert, die abgeerntet werden dürfen.
Hildburghausen Hier kann jeder Äpfel kostenlos pflücken
Redaktion 06.09.2025 - 11:00 Uhr
Rund um Hildburghausen gibt es Obstalleen, die ab sofort von jedermann abgeerntet werden können. Der Naturschutzbund hat die „freien“ Bäume markiert. Wir haben ein Karte
Der Naturschutzbund Hildburghausen hat in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Obstbaumalleen ausgeschildert, die abgeerntet werden dürfen.