Viel los war am vergangenen Samstag am Technikum in Hildburghausen. Hier am beruflichen Gymnasium des Staatlichen Berufschulzentrums gab es einen Tag der offenen Tür. Vorwiegend Schüler aus zehnten Klassen mit ihren Eltern waren gekommen, um sich über den Weg zum Abitur – und damit zur allgemeinen Hochschulreife – zu informieren. Der Weg dorthin dauert drei Jahre und umfasst die Klassen 11 bis 13. Wählen können die Jugendlichen dabei zwischen den Spezialisierungsfachrichtungen Wirtschaft und Technik. Es war an diesem Samstagvormittag ein ständiges Kommen und Gehen.