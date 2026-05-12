Zahlreiche Mitarbeiter der Helios Fachkliniken in Hildburghausen haben am Dienstag an einem Warnstreik teilgenommen. Aufgerufen dazu hatten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der DGB. Die Streikenden versammelten sich zunächst vor der Klinik und marschierten dann in einem Zug mit Plakaten, Fahnen, Transparenten, Trillerpfeifen und Lautsprecherwagen durch die Stadt zum Stadttheater. Vor dort aus ging es weiter zum Marktplatz, wo es eine Kundgebung gab.