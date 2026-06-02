Hildburghausen: Haussperling ist die Nummer eins

Auffällig sind die teils deutlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Während deutlich weniger Amseln, Blaumeisen, Stare, Haussperlinge und Kohlmeisen beobachtet wurden, konnten einige Arten kräftig zulegen. Besonders stark stiegen die Beobachtungen von Mauerseglern, Rauchschwalben und Mehlschwalben. Den größten Zuwachs gab es beim Bluthänfling, dessen Zahl sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffachte. Elf Mal wurde er in den heimischen Gärten erspäht. Seite 13