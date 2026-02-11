In den vergangenen Wochen haben Naturfreunde fleißig Vögel gezählt. Nämlich die, die in den Gärten Deutschlands am Futterhäuschen auftauchen. „Erfreulich viele haben sich wieder beteiligt“, stellt der Naturschutzbund Nabu fest, der diese Zählaktion 2011 ins Leben gerufen hatte. Deutschlandweit haben sich 20 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr beteiligt. In Thüringen waren es 4332, die in 2678 Gärten 94.707 Vögel registrierten.