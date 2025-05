Schon 2020 soll geschehen sein, was noch, wieder und sehr vehement ein Thema für alle Beteiligten ist. Ein Polizeibeamter Anfang 50, im Dienst der Polizei im Landkreis Hildburghausen, soll einen unbekannten Mann, der ihn mit seinem 14-jährigen Sohn aufsuchte, heimgeschickt haben, nachdem der Junge berichtet hatte, dass ein Dealer in Hildburghausen mehrfach Drogen an Minderjährige, auch an ihn, gegeben habe. Es soll kein Protokoll des Gesprächs geben, keine Namen, nichts. Die Betäubungsmittel, die der Minderjährige der Polizei übergeben hatte – man weiß nicht, was und nicht, welche Mengen –, soll der Beamte in der Mülltonne entsorgt haben. Ein Ermittlungsverfahren hat er nicht eingeleitet.