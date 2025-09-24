Hildburghausen: Großinvestition in den Brandschutz

Ein besonderer Dank galt den Einsatzkräften, die im Juli 2025 beim Waldbrand in Saalfeld-Rudolstadt aktiv waren. Mehrere Einheiten aus Hildburghausen, darunter der Sanitätszug und der Betreuungszug, die Untereinheit Wassertransport, der Einsatzzug Retten sowie Kräfte aus dem Landeslager Süd am Feuerwehrtechnischen Zentrum leisteten wertvolle Hilfe. Unter anderem wurden 300 Feldbetten, Kissen und Decken in das Einsatzgebiet transportiert. Landrat Gregor lobte das Engagement der Helfer: „Unsere Feuerwehrleute und Helfer im Katastrophenschutz haben mit höchstem Engagement und Professionalität dazu beigetragen, die Lage in Saalfeld-Rudolstadt unter Kontrolle zu bringen. Dieses große ehrenamtliche Engagement verdient höchste Anerkennung und unseren tiefsten Dank.“