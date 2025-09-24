 
Hildburghausen Großinvestition in den Brandschutz

Feierliche Übergabe am Katastrophenschutzzentrum stärkt den überörtlichen Brandschutz: Hildburghausen investiert in neue Feuerwehrtechnik.

 
Großinvestition in den Brandschutz des Landkreises Hildburghausen. Foto: privat

Im Katastrophenschutzzentrum des Landkreises Hildburghausen ist vorigen Freitag die Übergabe neuer Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände gefeiert worden. Diese Investitionen sollen die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren und den Katastrophenschutz entscheidend stärken. Doch das ist nicht alles.

Marcel Koch vom Amt für Ordnung, Sicherheit und Verkehr begrüßte die versammelten Gäste. Anwesend waren Landrat Sven Gregor, Staatssekretär Bausewein vom Thüringer Innenministerium und Vertreter der Städte und Gemeinden, teilt Elisa Katzy, Sprecherin im Büro des Landrates, mit. Auch viele Feuerwehrleute nahmen an der Veranstaltung teil. Für das leibliche Wohl sorgte die Feldküche, während die Halle des Zentrums festlich dekoriert war.

Landrat Gregor betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der neuen Investitionen: „Mit diesen Investitionen stärken wir die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren und den Katastrophenschutz im Landkreis entscheidend. Damit erhöhen wir die Sicherheit für die Bürger unseres Landkreises wie auch im gesamten Freistaat Thüringen.“

Verstärkung durch moderne Technik

Während der Veranstaltung wurden verschiedene Einsatzfahrzeuge und Geräte übergeben, darunter Mannschaftstransportwagen und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Auch ein Schlauchwagen und eine Drehleiter wurden vorgestellt. Diese Ausstattung soll die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren nachhaltig verbessern.

Ein besonderer Dank galt den Einsatzkräften, die im Juli 2025 beim Waldbrand in Saalfeld-Rudolstadt aktiv waren. Mehrere Einheiten aus Hildburghausen, darunter der Sanitätszug und der Betreuungszug, die Untereinheit Wassertransport, der Einsatzzug Retten sowie Kräfte aus dem Landeslager Süd am Feuerwehrtechnischen Zentrum leisteten wertvolle Hilfe. Unter anderem wurden 300 Feldbetten, Kissen und Decken in das Einsatzgebiet transportiert. Landrat Gregor lobte das Engagement der Helfer: „Unsere Feuerwehrleute und Helfer im Katastrophenschutz haben mit höchstem Engagement und Professionalität dazu beigetragen, die Lage in Saalfeld-Rudolstadt unter Kontrolle zu bringen. Dieses große ehrenamtliche Engagement verdient höchste Anerkennung und unseren tiefsten Dank.“

Rene Bender, Florian Schupp, Sven Gregor, Marcel Koch, Andreas Bausewein, Philipp Major (von links). Foto: privat

Staatssekretär Bausewein hob ebenfalls die wichtige Rolle der Ehrenamtlichen hervor und sicherte die weitere Unterstützung des Freistaats Thüringen zu.

Zum Abschluss betonten Kreisbrandinspektor Florian Schupp und Sachgebietsleiter Philipp Major die Bedeutung des Zusammenhalts innerhalb der Feuerwehr und die Wichtigkeit der ortsübergreifenden Zusammenarbeit. Ein gemeinsamer Ausklang bot Gelegenheit zum Austausch und zur Begutachtung der neuen Technik.

Finanzierung und Hintergrund

Die Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz sind das Ergebnis eines Zusammenspiels von Eigenmitteln des Landkreises, Förderungen des Freistaates Thüringen sowie Zuweisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie sichern die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren, verbessern die Gefahrenabwehr und tragen dazu bei, in Katastrophenlagen schnell und effektiv reagieren zu können.

Fahrzeuge und Technik

Das wurde übergeben:
•Mannschaftstransportwagen Stufe 2 für die Stützpunktfeuerwehr Heldburg•Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 Stufe 2 für Stützpunktfeuerwehr Schönbrunn•Schlauchwagen KatS Stufe 3 für die Stützpunktfeuerwehr Römhild•Drehleiter Automatik mit Korb 23/12 Stufe 2 für Stützpunktfeuerwehr Hildburghausen•Kommandowagen HBN-Land 10/3 für den Einsatzleitdienst der Brandschutzdienststelle•Kommandowagen HBN-Land 10/1 für die Brandschutzdienststelle•Teleskoplader Stufe 3 für Katastrophenschutz und Landeslager Süd•Fernmeldebetriebsstelle Katastrophenschutz – nach 2,5 Jahren Umbau in Betrieb genommen