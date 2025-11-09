Voll offensiv startete Eintracht Hildburghausen in dieses Heimmatch und überrumpelte die Suhler Mannschaft. Nach 38 Sekunden gab es den ersten Torschuss von Yannik Kuhles. Die erste Spielminute war gerade rum (exakt waren es 71 Sekunden), als Louis Kreußel nach gutem Anspiel von Christoph Peters die Führung markierte. Und 1:58 Minuten waren gerade rum, als Maximilian Schneider nur den Pfosten traf. Was für ein Auftakt!