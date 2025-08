„Kaum zu glauben“, sagt Ulrich Hofmann und lächelt. Der Geschäftsführer des Kreissportbundes verkündet dann voller Stolz, was ihn insgeheim noch viel mehr freut: „Wir sind beim 400. Tipp gegen Langeweile angelangt – seit März 2020 läuft unsere gemeinsame Aktion.“ Zu diesem Jubiläum soll es – wie immer bei solchen Meilensteinen – etwas Besonderes sein, dass die Kooperationspartner zusammen angehen: der Kreissportbund und die „Freies Wort“-Lokalredaktion. Zur gemeinsamen Wanderung auf dem circa drei Kilometer langen Münchhausen-Rundweg mit Start und Ziel am Campingplatz „Übernachten bei Baron Münchhausen“ in Bockstadt führt dessen Betreiber Uwe Kirchmeier die Gruppe an. Er hat viel zu erzählen über Münchhausen und die hiesige Region.