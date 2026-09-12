Angefangen hat alles vergleichsweise klein. „Danny kam erst mit der Frage nach einer Weinbar“, erzählt Silvia Schmidt. Sie leitet seitens der Hildburghäuser Wacholderschänke das Gastronomieprojekt für das diesjährige Theresienfest. Aus der Weinbar wurde inzwischen deutlich mehr: Wenn vom 1. bis 4. Oktober rund um das Stadttheater gefeiert wird, übernimmt das Traditionsrestaurant die komplette Speisenversorgung im Festzelt. Festwirt Danny Brohm kümmert sich um Getränke.