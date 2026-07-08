Der Regen prasselt am Montagmittag auf das Vordach der geschlossenen Gaststätte in Friedrichshöhe – bei 14 Grad. Der Sommer macht Pause und Thüringens Innenminister Georg Maier seine Sommertour auf dem Rennsteig. Als der Schauer nachlässt, schnürt er die Wanderschuhe und startet. Rund 25 Kilometer liegen an diesem Nachmittag noch vor ihm. Die Etappe durch den Landkreis Hildburghausen beginnt nass, aber voller Zuversicht.