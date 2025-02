Hildburghausen: Elke Bischhaus gibt den Vorsitz ab

Nach einem Jahr mit zahlreichen Jubiläen ist es für die Mitglieder der Freundschaftsgesellschaft Hildburghausen-Würselen e. V. turnusmäßig an der Zeit gewesen, einen neuen Vorstand zu wählen. Die Mitglieder kamen in der Hildburghäuser Falkenklause zusammen, informiert Michael Reichardt im Namen des Vereins. Wahlleiter Burkhard Knittel entließ, verbunden mit einem Dank aller, den alten Vorstand. Die neu Berufenen nahmen die Wahl an und bedankten sich für die Wahlergebnisse. Die scheidende Vorsitzende Elke Bischhaus rang um Worte und war sichtlich bewegt: „Es ist gleichzeitig schön aber auch traurig. Ich bedanke mich für die wunderschöne Zeit und Treue, bleibt gesund und Ciao.“ Ihre letzte Amtshandlung war es, den Bürgermeister und seine Frau als Mitglieder zu gewinnen. 18 Jahre lang hat sie den Verein geleitet.