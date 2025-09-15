Die gastronomische Gesamtsituation in Südthüringen darf als durchaus unbefriedigend beschrieben werden. „Wir sind voriges Wochenende 60 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und haben es einfach nicht geschafft, irgendwo einzukehren. Alles zu!“, erzählt zum Beispiel der sportbegeisterte Stadtrat Ralf Bumann. Woran es liegt, mag man diskutieren und sicherlich gibt es dafür mehr als einen Grund. Der kulinarische Notstand in unserer Region ist aber leider eine Tatsache.