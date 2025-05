Die Gemeinde Straufhain (Landkreis Hildburghausen) feiert in diesem Jahr in Streufdorf und Seidingstadt das 200-jährige Krönungsjubiläum von Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen zur Königin von Bayern. Dieses Jubiläumsjahr wird durch eine Feier am Samstag, 3. Mai, 16 Uhr in der Kirche von Seidingstadt, ihrem Geburtsort, eröffnet.