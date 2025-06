Am Freitagvormittag hat der Kreissportbund (KSB) die aktuelle Auflage seiner Pfingsttour im Stadtwald Hildburghausen gestartet – am Abend waren die Mitarbeiter der Geschäftsstelle geschockt. Denn eine der insgesamt zehn Stationen, die bis zum 15. Juni absolviert werden dürfen, konnte nicht mehr genutzt werden, weil Diebe am Werk waren. „Schön war sie, unsere Dartscheibe, doch leider ist sie verschwunden – nach nicht mal zwölf Stunden“, sagte KSB-Geschäftsführer Ulrich Hofmann am Samstag und fragte: „Wer tut so etwas?“