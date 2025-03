Sieben Thüringer Cannabis-Clubs warten noch auf die Lizenz zum Anbau. Das teilte das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlicher Raum mit. Insgesamt seien seit der Cannabis-Legalisierung 14 Anträge auf Anbau in der Behörde eingegangen. Grünes Licht für den gemeinschaftlichen Anbau erhielten bereits Vereine in Erfurt, Hildburghausen, Jena, Weimar und Arnstadt. In zwei Fällen seien Anträge abgelehnt worden, hieß es aus dem Landesamt, ohne die Entscheidung genauer zu begründen. Nötige Voraussetzungen seien nicht erfüllt gewesen, hieß es lediglich.