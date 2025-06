Prima Klima im Kreistag? Nö! Klimadebatten sind ja auch selten zuträglich. Weil die einen meinen, mit Windrädern und Solarplatten im Landkreis das Klima retten zu können. Während die anderen glauben, es könne alles so weitergehen wie bisher. Beides ist falsch. Mitten in diese aufgeheizten Debatten, wie sie im Landkreis gerade im Heldburger Unterland geführt werden, offeriert die Kreisverwaltung den Kreistagsmitgliedern am Donnerstagabend (5. Juni) ein Klimaschutzkonzept zur Abstimmung. Via Video-Chat – der unglücklicherweise akustisch nicht besonders gut zu verstehen ist – erklären die Macher der Studie ein auf die Wand geworfenes Diagramm nach dem anderen. Informativ fürwahr, doch manche Kreistagsmitglieder quer durch alle Fraktionen haben offensichtlich alsbald ein ungutes Gefühl: Mindestens erklärungsbedürftig, wenn nicht gar bedrohlich sei das.