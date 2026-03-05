Ein Prädikat verpasst die aus Sonneberg stammende Justizministerin Beate Meißner dem Hildburghäuser Amtsgericht gleich zu Beginn ihres Besuchs: Es sei das kleinste seiner Art in Thüringen. Das zeitigt aber nun nicht – wie man vielleicht erwarten könnte – etwaige Zusammenlegungsabsichten mit anderen Gerichten – sozusagen auf der untersten Ebene der deutschen Justiz. „Der Standort“, sagt Beate Meißner, „wird von uns nicht in Frage gestellt, das verspreche ich!“ Meißner betont den Imperativ. Und das heißt für das altehrwürdige Amtsgericht in seinem alten Haus an der alten Hildburghäuser Stadtmauer: Alles bleibt beim Alten. Aufhübschung und Modernisierung sind aber eingepreist.