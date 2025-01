Insbesondere Plastiktüten gehören nicht in den Bioabfall. Auch Biokunststoffbeutel, die aus biologisch abbaubaren Kunststoffen bestehen, sind von der Nutzung und Einsatz in der Biotonne ausgeschlossen. Sie zersetzen sich in den Behandlungsanlagen nicht schnell genug. Das Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft bittet die Kreisbewohner: „Nutzen Sie Papiertüten (beispielsweise vom Brotkauf) oder wickeln Sie Ihre Bioabfälle in Zeitungspapierseiten ein, wenn Sie die Bioabfälle nicht lose in die Tonne geben wollen!“