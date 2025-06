Das Gymnasium Georgianum in Hildburghausen und die Hochschule Coburg gehen eine Kooperation ein. Darüber informierte nun der Hildburghäuser Schulleiter Roby Krämer. Für beide Bildungseinrichtungen soll diese Kooperation Früchte tragen. Sowohl in Hildburghausen, als auch in Coburg betrachtet man die Möglichkeiten mit Spannung. „Jetzt ist es auch amtlich, wir haben kürzlich vom Rechtsamt der Hochschule die Zusage erhalten“, erklärt Schulleiter Robby Krämer. Im September soll dann die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in Coburg im Beisein von Hochschul-Präsidium und der Schulleitung des Hildburghäuser Gymnasiums erfolgen.