Hildburghausen: CDU-Kreisvorstand hat fünf neue Gesichter

Nach den Berichten des Kreisvorsitzenden Christopher Other und des Kreisschatzmeisters Erik Beiersdorfer wurde die Entlastung des Vorstands für die zurückliegende Wahlperiode erteilt. Im Anschluss daran standen die Neuwahlen an. Der bisherige Kreisvorsitzende wurde bei einer Gegenstimme wiedergewählt. So wird Christopher Other, seines Zeichens Bürgermeister der Stadt Heldburg, für weitere zwei Jahre den Kreisverband führen. Er steht dem Verband seit Juli 2020 vor. Als Stellvertreter wurden Alexander Brodführer (Schleusingen) und Heiko Bartholomäus (Römhild) bestätigt. Auch sie gehören dem Kreisvorstand seit mehreren Wahlperioden in verschiedenen Funktionen an. Bei der Position des Kreisschatzmeisters votierte der Kreisparteitag ebenso für Kontinuität: Erik Beiersdorfer (Römhild) wird die Aufgabe weiter ausführen. Beim Kreismitgliederbeauftragten gibt es hingegen ein neues Gesicht: Marc Trommer aus Schleusingen wird in den nächsten zwei Jahren an dieser Stelle mitgestalten, er war bislang als Beisitzer im Kreisvorstand engagiert. Alle fünf Beisitzerpositionen wurden neu besetzt. Hier nehmen von nun an Sabine Wagner (Schleusingen), Steffen Hanf (Auengrund), Thomas Bärwald (Heldburg), Jan Möller (Eisfeld) und Robin Greger (Römhild) in der Vorstandsrunde Platz.