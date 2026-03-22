Die beiden vom Frühling inspirierten Veranstaltungen gibt es seit vielen Jahren. Und beide leben von Menschen, die etwas für andere Menschen und für ihr Dorf tun wollen. In Weitersroda sind es die Landfrauen der Lichtstube, die ihre Ortsmitte jedes Jahr mit Frühlingsgefühlen fluten. In Streufdorf ist es ein Kernteam um Dorfkümmerer Daniel Petschar und Unternehmer Ronny Schreyer, das den Ort in einen großen, lebendigen Marktplatz verwandelt.