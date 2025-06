So schön wie in Wallrabs sei es sonst nirgends, sagt Marie-Theres Beyer, bevor sie mit ihren drei Teamkolleginnen an den Start des Bierathlons geht. Denn hier in Hildburghausens Ortsteil würden „gute Gemeinschaft und Zusammenhalt“ besonders groß geschrieben. Dieser Freitagabend mit dem sportlichen Wettbewerb und das folgende Wochenende mit den Feierlichkeiten am Vereinshaus „Alte Schule“ mit dem Backhaus daneben sowie der nahen Dorflinde und dem Glockenbrunnen liefern dafür gleich mehrere Belege. Denn es sind die zusammenwirkenden Menschen, welche diese Räumlichkeiten und Plätze mit Leben füllen. Zunächst mit der speziellen Variante des Biathlons sowie am Samstag und Sonntag mit Backhausfest und dem Jubiläum „30 Jahre Heimatverein“, der besonders gut mit dem 2016 gegründeten Kirmesvereins kooperiert.