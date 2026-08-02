Die Männer des FSV 06 Eintracht Hildburghausen brachten sofort die erhoffte Spielfreude auf den Platz. Mit einem starken Angriff über die rechte Seite hatte Max Andersch viel Raum und konnte seinen Speed ausspielen. Seine Eingabe erreichte Maximilian Schneider. Dessen Schuss wurde zwar noch abgefälscht, landete aber trotzdem im Tor. Nach einem Steckpass von Sandro Eichhorn auf Schneider – eine Zeigerumdrehung später – war aber Gästekeeper Jens Schuchardt zur Stelle Wenig später setzte Sandro Eichhorn einen ruhenden Ball aus 25 Metern hauchzart am rechten Pfosten vorbei.