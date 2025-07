Fünf ehemalige Mitarbeiter des Schleusinger Staffel-Standorts wurden bereits in Müllers Autohaus integriert. Besonders deren Opel-Erfahrung erweitere das Serviceangebot, teilt das Unternehmen mit. Am neuen Standort in der Wiedersbacher Straße entstehe derzeit eine technisch hochmoderne Lackieranlage. Das ehemalige Staffel-Gebäude wird umfangreich saniert und umgebaut. Eine neue Lackierkabine sei bereits in Planung, neue Arbeitsplätze werden geschaffen, zwei Mitarbeitern aus dem insolventen Staffel-Unternehmen seien Arbeitsplätze geboten worden.