Der 18-jährige Fahranfänger wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit. Am Auto entstand Totalschaden. Für die Feuerwehr Römhild war dies bereits der zweite Verkehrsunfall an diesem Tag. Sie war vor Ort, um die Einsatzstelle auszuleuchten und abzusichern. Der junge Mann wurde in das Krankenhaus Hildburghausen gebracht.