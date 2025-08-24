Nichts war es mit dem erneuten Sieg im Werra-Rennsteig-Cup (WRC). Beim 20. Hildburghäuser Theresien-Stadtlauf unterlag der diesjährige Seriensieger Max Widder (OE-Teamsport) dem Vorjahrssieger und Gewinner aller WRC-Läufe im vergangenen Jahr, Hannes Hittinger (SV Bergdorf Höhn). Der mit Spannung erwartete Zweikampf über 10,5 Kilometer wurde am Ende sogar eine klare Angelegenheit für Hannes Hittinger, der nach 36:17 min vor dem Zella-Mehliser Widder (38:16) über die Ziellinie lief. Bereits nach einem Kilometer hatte sich der Forschengereuther abgesetzt und bestimmte fortan sein Tempo, dem kein anderer Teilnehmer mehr folgen konnte. Bei den Frauen war es keine Überraschung, dass sich die Seniorin Doris Ansorg (Haina) in 51:06 min den Erfolg sicherte.