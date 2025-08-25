War im vergangenen Jahr die Hitze ein zusätzlicher Scharfrichter trotz schattenspendenden Grüns der Parkbäume für alle Teilnehmer, so herrschte heuer – zum 20. Jubiläum des Hildburghäuser Theresien-Stadtlaufes – ideales Laufwetter, um beim vorletzten Wertungslauf im Werra-Rennsteig-Cup (WRC) auf den flachen Strecken um Punkte zu kämpfen. Mit großer Spannung war das Duell bei den Männern erwartet worden – zwischen dem bisherigen Seriensieger des Jahres, Max Widder (OE-Teamsport) aus Zella-Mehlis, und dem Vorjahres-WRC-Gesamtsieger, Hannes Hittinger (SV Bergdorf Höhn) aus Forschengereuth. Doch es war ja in dieser Wettkampfsaison nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Youngster, die mittlerweile voll in der Laufszene mitmischen. „Bereits beim Lange-Bahn-Lauf“, so Widder, „hatte Hannes klar die Nase vorn, und ich belegte nur den zweiten Platz.“ Und so war es auch beim 20. Hildburghäuser Theresien-Stadtlauf über 10,5 Kilometer.