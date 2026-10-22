Auf dem Fußballplatz fordert Thomas Schneyer von seinen Spielern, füreinander einzustehen und persönliche Interessen hintenanzustellen. Dass der 29-jährige Trainer des FSV 06 Eintracht Hildburghausen diese Werte auch selbst lebt, hat er nun auf besondere Weise bewiesen. Mit einer Knochenmarkspende schenkte er einem schwer kranken Menschen neue Hoffnung auf Leben. Für Schneyer war das keine Heldentat, sondern eine Selbstverständlichkeit.