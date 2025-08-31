In Siebleben ist man außer sich. Seiner Wut machte Sieblebens Co-Trainer Christian Hatzky schnell Luft. „Dieses Spiel hat das Schiedsrichter-Gespann entschieden“, lautete sein letzter Eintrag zur extrem bitteren 4:5-Heimniederlage gegen Eintracht Hildburghausen. Mit seiner Meinung stand Hatzky nicht allein. Auch bei Vereinschef Bertram Schreiber hatte sich selbst einen Tag danach der Ärger noch nicht gelegt. „Unsere Mannschaft hat trotz zahlreicher Ausfälle ein gutes Spiel gezeigt, doch der Schiedsrichter hat es uns versaut. Er hat eine katastrophale Leistung gezeigt“, schimpfte Schreiber.