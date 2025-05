Wenn es den Prototypen eines Paradiesvogels geben würde, Florian Kirner wäre es. Nicht allein wegen seines Künstlernamens Prinz Chaos II., mit dem selbst die Thüringer Staatskanzlei mittlerweile Briefe an ihn adressiert, seiner Unangepasstheit, seinem Hang zur stetigen Veränderung des Äußeren, seiner strikten Ablehnung jedweder Autoritäten und seinen reaktionären Blütenträumen. Sondern wohl auch wegen seiner Freiheitsformel, die da lautet: Wurschtigkeit (was im hochdeutschen etwa mit Gleichmut zu übersetzen ist) mal Lebensfreude minus Angst. Oder wegen seinen in Liedern, Essays und nun auch in einem neuen Buch niedergeschriebenen Lebenserfahrungen. Und von denen hat der Prinz, wie er kurz und bündig von Freunden, Fans und Liedermacherkollegen genannt wird, in seinen 50 Lebensjahren wahrlich mehr gesammelt, als mancher je vertragen würde.