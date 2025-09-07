Ein rasantes Landespokal-Match lieferten sich die beiden Spitzenmannschaften der Landesklasse-Staffeln 3 (Hildburghausen) und 1 (Schmölln). Die Gastgeber waren voll gefordert und legten den Grundstein für ihren 3:1-Sieg mit den drei Treffern innerhalb von zwölf Minuten im zweiten Durchgang. Entscheidend für den Erfolg war auch eine gut besetzte Auswechselbank. Hildburghausen legte hochkarätig nach und zog auch das Tempo nach der 60. Minute noch einmal an.