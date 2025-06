Im Landesklasse-Spiel zwischen Eintracht Hildburghausen und Walldorf (9:2/wir berichteten) läuft die 63. Spielminute; beim Gastgeber gibt es einen Dreifachwechsel. Einer der Neuen im FSV-Trikot ist Jens Hirschfeld. Schnell bilden die beiden Teams auf dem Kunstrasen eine Spielergasse und begrüßen den Mann mit der Rückennummer 18 zu seinem allerletzten Punktspiel. Dieser Einsatz ist für den mittlerweile 32-jährigen Jens Hirschfeld der 155. Pflichtspieleinsatz für die Eintracht in der Landesklasse. Am Ende der Gasse übergibt Maximilian Kupfer, der Kapitän der Eintracht an diesem Tag, die Binde an Jens Hirschfeld. Dieser streift das Erkennungsmerkmal eines Spielführers – sichtlich bewegt – an seinen rechten Oberarm. Und dann beginnen für Jens Hirschfeld einschließlich der Nachspielzeit die letzten 30 Minuten seiner aktiven Spielerkarriere.