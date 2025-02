Im ersten Heimspiel im Kalenderjahr 2025 gastiert am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz in Hildburghausen der letztjährige Thüringenliga-Absteiger aus Ohrdruf (16.). Den Jahresauftakt vollzog die gastgebende Eintracht – mittlerweile auf Tabellenplatz drei liegend – aber schon vergangene Woche in Siebleben – in ungewöhnlicher Formation. Nachgehakt bei Kapitän Johannes Schelhorn, erklärt der Hildburghäuser: „Ich denke, in Summe haben wir in Siebleben letztendlich recht glücklich gewonnen. Zwar hatten wir das Spiel die ersten 30 Minuten gut im Griff, haben verdient 1:0 geführt, dann aber aufgrund vieler kleiner Fehler den Spielfaden verloren und noch vor der Halbzeit den Ausgleich bekommen. Nach dem Seitenwechsel haben wir mit etwas Glück, aber auch durch gute Abwehraktionen einen Rückstand verhindern können. Unsere Wechsel haben noch mal neuen Schwung gebracht und für Entlastung gesorgt. Und da Siebleben seine Chancen nicht genutzt hat, sind wir eben in Führung gegangen. Die letzten zehn Minuten haben wir dann mit Mann und Maus verteidigt“, berichtet Schelhorn detailverliebt, vergisst aber eine Kleinigkeit, die Fragen aufwarf.