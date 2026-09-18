Hildburghäuser Bierstreit: Städtisches Recht und dörfliche Tradition

Nicht immer haben die Hildburghäuser Recht bekommen. Häufig konnte gar nicht nachgewiesen werden, dass die Rittergutsbrauereien ihr Bier auch außerhalb verkauften.

Unsere Empfehlung für Sie Bierbrauen Internationales Interesse an hiesiger Brautradition Im Brauhaus des Hennebergischen Museums Kloster Veßra haben Teilnehmer aus der ganzen Welt gelernt, wie nach hiesiger Tradition gebraut wird.

Später folgten auch die Dörfer nach. Weil die Städte nicht mehr in der Lage waren ausreichend Bier zu liefern und manchmal auch die Qualität zu schlecht war, erbaten sich die Dörfer das Braurecht beim Herzog. Bis ins 19. Jahrhundert hatten die meisten Dörfer der Umgebung das Braurecht. Viele haben es teuer erkauft, oder schlau eingetauscht. Auch darüber berichtete Michael Römhild. In Ebenhards wollte der Herzog eine Mühle für Schwarzpulver bauen. Weil die Schwarzpulverherstellung gefährlich war, haben die Ebenhardser dem Herzog das Braurecht abgerungen und ein Gasthaus noch dazu. Leimrieth erhält sein Braurecht im Tausch gegen eine Schäferei.

Buchartikel animiert zum Vortrag

Michael Römhild weiß zu fast jedem Ort der Gegend eine solche Geschichte zu erzählen. Wer sich dazu umfassender informieren möchte, muss noch ein bisschen warten. Römhilds Vortrag kam zustande, weil er im Zuge einer wissenschaftlichen Veröffentlichung der Volkskundlichen Beratungsstelle einen Beitrag über das Braurecht geschrieben hat. Die Stelle wurde zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der hiesigen Brauereien aufgefordert, weil das handwerkliche Bierbrauen 2020 in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Nach Angaben von Michael Römhild soll das Buch dazu noch in diesem Jahr erscheinen.

Einen festen Termin für den nächsten Historischen Abend gibt’s aber bereits. Am 19. November wird es dann darum gehen, was in der Stadt noch an den letzten Hildburghäuser Herzog Friedrich erinnert, der 1826 weggezogen ist.