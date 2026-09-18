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Hildburghäuser Bierstreit Städtisches Recht und dörfliche Tradition

Das Braurecht war einst den Städten vorbehalten und sie haben es aufs äußerste verteidigt, wie ein Vortrag zeigte. Heute wird die Brautradition nur noch in den Dörfern hochgehalten.

Hildburghäuser Bierstreit: Städtisches Recht und dörfliche Tradition
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Michael Römhild berichtete vom Bierstreit der Hildburghäuser gegen fast alle ihre Nachbarn. Das Brauen war einst städtisches Recht. Foto: Cornell Hoppe

Wenn’s ums Brauen in der hiesigen Region geht, dann ist aus historischer Perspektive Michael Römhild sicherlich einer der ersten Ansprechpartner. Der Hildburghäuser Museumsleiter befasst sich nämlich nicht nur aus historischer Perspektive mit dem Brauen, er ist auch noch als Braumeister im Bedheim Brauhaus aktiv.

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Wie sich das Braurecht entwickelt hat, wie es aus der Stadt in die Dörfer gekommen ist und warum die Hildburghäuser so vehement gegen die Brauer der umliegenden Rittergüter und Dörfer vorgegangen sind, das erläuterte Michael Römhild am Donnerstagabend im Hildburghäuser Bürgersaal gewohnt kenntnisreich wie unterhaltsam.

Fasspichen in Stressenhausen. Um die Bierfässer abzudichten und steril zu machen, wurde Pech in den Fässern verflüssigt, anschließend wurden die Fässer gerollt, bis das Pech aushärtete. Foto: Stadtmuseum

Im Brauen und dem Braurecht zeigt sich zwischen dem Mittelalter und dem Heute eine vollkommene Umkehr der Situation. Das Braurecht ist einst städtisches Recht gewesen und war mit Grundbesitz in der Stadt verbunden. Heute gibt es im Landkreis Hildburghausen nur noch 18 kommunale Brauhäuser in den Dörfern (mit Ausnahme von Ummerstadt). Und eins der Brauhäuser ist das umgesetzte im Hennebergischen Museum in Kloster Veßra, welches aber ebenfalls von einer Braugemeinschaft betreut und in dem regelmäßig gebraut wird. In Thüringen ist diese große Zahl auf engem Raum einzigartig.

Abbildung eines Braumeisters von Anfang des 16. Jahrhunderts. Foto: Repro Stadtmuseum

Hildburghausen erhält 1324 das Stadtrecht – und eins der ungeschriebenen Rechte, das damit verbunden war, war dass des Brauens. „Schon 1325 findet sich in Texten zu den Steuerabgaben der Hinweis auf Bürger, die ‚sich nähren mit schenken und brauen’“, erklärt Michael Römhild. Die erste Brauerei entsteht im Nordosten, des von der Stadtmauer umgebenen Gebiets, dort wo später die Aktienbrauerei und heute das Sozialkaufhaus stehen. Auch weitere Belege zum Brauwesen in der Stadt hat Michael Römhild recherchiert. 1412 findet sich der erste Nachweis eines Braumeisters in der Stadt. In der ältesten erhalten Stadtordnung von 1496 finden sich auch Anweisungen, wie das Bier gebraut werden soll: So etwas wie ein lokales Reinheitsgebot. Dabei wurde zum Beispiel festgelegt, dass ausschließlich Gerstenmalz zum Brauen verwendet werden sollte.

Darstellung des Brauvorgangs in einem Kupferstich. Foto: DBB/ Stadtmuseum

Außerdem erzählt Michael Römhild, dass, wer Brauen wollte, in Rüstung und Waffen vor dem Stadtrat erscheinen musste. „Wer Bier brauen wollte, musste in der Lage sein, die Stadt zu verteidigen. Später hat man das mit den Waffen weggelassen. Dann mussten die Brauwilligen einen Feuereimer vorzeigen.“

Wer brauen will, muss auch die Stadt verteidigen können

Bis 1861 wird noch am städtischen Braurecht festgehalten. Um dieses abzulösen müssen größere Summen an die Grundstückseigentümer bezahlt werden, denn es ist immernoch mit dem Grundbesitz verbunden. Mit der Gewerbefreiheit entstehen dann auch einige Brauereien. Doch alle halten sie nicht lange durch. Nach 600 Jahren etwa erlischt das Brauwesen in Hildburghausen.

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Ihr städtisches Recht, Bier zu brauen, haben die Hildburghäuser durch all die Jahrhunderte, in denen es galt, vehement verteidigt. „Es gibt unzählige Gerichtsakten und Unterlagen, die darauf verweisen, dass die Hildburghäuser gegen die Nachbarn aus Rittergütern und dörflichen Gemeinden geklagt haben, weil sie Bier gebraut haben sollen.

Konkurrenz aus Kloster und Rittergütern

Erste Konkurrenz bildete das Kloster Veilsdorf. Dort wird für die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts ein Brauhaus erwähnt. „Ich nehme an, dass man es vor allem für den Eigenbedarf gebaut hat“, sagt Michael Römhild. Als das Kloster aufgelöst wird, beginnen die Verwalter des neuen Guts damit Bier auch in die Ortschaften zu liefern. Zahlreiche Schriftwechsel zwischen Hildburghausen und den Gutsverwaltern belegen, dass die Brauerei den Städtern ein Dorn im Auge gewesen ist.

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15.05.2024 18:22 Brautradition So wird in Bedheim gebraut

In Bedheimer Brauhaus wird auf traditionelle Weise Bier gebraut. Eine Braugemeinschaft kümmert sich um Gebäude und Interieur und stellt eigenes Bier her.

Auch mit den Rittergütern der Umgebung: beispielsweise Weitersroda, Harras, Heßberg, Bedheim, Reurieth – beharkten sich die Hildburghäuser regelmäßig wegen des Biers. Üblicherweise durften die Herren der Güter brauen, ihr Gebräu aber nur zum Eigengebrauch verwenden, oder an ihre Bediensteten ausgeben, vor Ort ausschenken, aber nicht fassweise in andere Orte verkaufen. Philipp von Heßberg zu Bedheim hat es in Bedheim ziemlich bunt getrieben. Zeugenbefragungen im Zuge des Streits haben dabei ergeben, dass schon die Vorfahren Philipps in Bedheim brauten.

Viele Streitereien sind beurkundet – nicht alle sind begründet

Mit dem Harraser Rittergut, das von einer Familie von Heldritt bewirtschaftet wurde, hatten die Städte Eisfeld und Hildburghausen sich zusammengetan, um gegen deren Brauerei vorzugehen. Zwischen 1514 und 1605 sind acht Streitigkeiten beurkundet, weil die Harraser Bier außerhalb verkauft hätten.

Nicht immer haben die Hildburghäuser Recht bekommen. Häufig konnte gar nicht nachgewiesen werden, dass die Rittergutsbrauereien ihr Bier auch außerhalb verkauften.

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Später folgten auch die Dörfer nach. Weil die Städte nicht mehr in der Lage waren ausreichend Bier zu liefern und manchmal auch die Qualität zu schlecht war, erbaten sich die Dörfer das Braurecht beim Herzog. Bis ins 19. Jahrhundert hatten die meisten Dörfer der Umgebung das Braurecht. Viele haben es teuer erkauft, oder schlau eingetauscht. Auch darüber berichtete Michael Römhild. In Ebenhards wollte der Herzog eine Mühle für Schwarzpulver bauen. Weil die Schwarzpulverherstellung gefährlich war, haben die Ebenhardser dem Herzog das Braurecht abgerungen und ein Gasthaus noch dazu. Leimrieth erhält sein Braurecht im Tausch gegen eine Schäferei.

Buchartikel animiert zum Vortrag

Michael Römhild weiß zu fast jedem Ort der Gegend eine solche Geschichte zu erzählen. Wer sich dazu umfassender informieren möchte, muss noch ein bisschen warten. Römhilds Vortrag kam zustande, weil er im Zuge einer wissenschaftlichen Veröffentlichung der Volkskundlichen Beratungsstelle einen Beitrag über das Braurecht geschrieben hat. Die Stelle wurde zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der hiesigen Brauereien aufgefordert, weil das handwerkliche Bierbrauen 2020 in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Nach Angaben von Michael Römhild soll das Buch dazu noch in diesem Jahr erscheinen.

Einen festen Termin für den nächsten Historischen Abend gibt’s aber bereits. Am 19. November wird es dann darum gehen, was in der Stadt noch an den letzten Hildburghäuser Herzog Friedrich erinnert, der 1826 weggezogen ist.