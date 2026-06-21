Der TTV Hildburghausen 90 hatte am vergangenen Wochenende zur 31. Stadtmeisterschaft geladen. Diesmal war das Teilnehmerfeld mit „nur“ knapp 60 Teilnehmern recht überschaubar. Die Eröffnung erfolgte durch Burkhard Knittel, der Vereinspräsident Christian Weiße einen 200-Euro-Scheck im Namen der Stadt an den Verein überreichen durfte. Im Anschluss versuchten sich beide im Duell an der Platte – mit Holzbrettern als Schläger. Im Anschluss fand – selbstverständlich jetzt mit regelkonformem Wettkampfmaterial – der Wettbewerb um die Pokale statt.