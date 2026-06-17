Es gibt Gegebenheiten im Leben, die sind einfach da. Wetter zum Beispiel. Und es gibt Konstanten im Leben, die werden als Tradition entwickelt und etabliert: Der Wetterballon der Ilmenauer Goetheschule fällt in diese Kategorie. Denn was 2022 als Pilotauflage in der Projektwoche begann, wird am Mittwochvormittag zum fünften Mal wiederholt. Beachtlich dabei: die Schulprojektwoche gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Der alljährliche Wetterballon aber genießt gewissermaßen Bestandsschutz. Tradition eben.