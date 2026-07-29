Dass Technik aus Thüringen in der Internationalen Raumstation ISS verbaut ist, hob Anfang des Jahres Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hervor. Was sich auf den Hightech-Standort Jena bezieht, darf indessen auch für Sonneberg gelten. „Sonneberg ist auch im All“, stellte nach einem Besuch bei Weinert Fiber Optics in Sonneberg Justizministerin Beate Meißner (CDU) fest. Sie hatte sich als Landtagsmitglied einem Besuch von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) am Sonneberger Standort des Unternehmens angeschlossen.