Die Walcker-Orgel in der Ilmenauer evangelischen Sankt Jakobuskirche ist die größte ihrer Art in Thüringen. Nun digitalisiert die TU Ilmenau gemeinsam mit dem Ilmenauer Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnik (IDMT) und weiteren internationalen Partnern das historische Instrument, wie die Universität mitteilt. Im Rahmen des EU-Projekts „Music-Sphere“ würden die Wissenschaftler den sogenannten digitalen Zwilling der Orgel erstellen – ein detailgetreues 3D-Modell des Instruments. Das Ziel: die 115 Jahre alte Walcker-Orgel für die Zukunft zu erhalten und ihren Klang für kommende Generationen zu bewahren.