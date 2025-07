„Es wird langsam zur schönen Tradition, alle paar Monate bei N3 wieder einen Meilenstein in Augenschein nehmen zu können“, sagte Ilm-Kreis-Beigeordneter Kay Tischer am Donnerstag in seinem Grußwort. Und in der Tat, nur zwei Monate nach dem Richtfest für die Erweiterung der Werkhalle hatte der Triebwerkwarte, ein Joint Venture von Lufthansa und Rolls-Royce, erneut die Vertreter von Politik und Wirtschaft zu einem offiziellen Termin geladen. Diesmal ging es um den Spatenstich für ein neues Logistikzentrum.