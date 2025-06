Der Glasfaserausbau in der Meininger Innenstadt schreitet weiter voran. Aktuell konzentrierten sich die Arbeiten auf die Burg- und Schlossgasse. In anderen Gebieten liegen die Glasfaserleitungen längst im Boden, sind die Übergabepunkte in den Häusern gesetzt. Doch noch ist das nicht in allen Ausbaugebieten der Stadt der Fall. Zudem sorgt eine Ankündigung der mit der Erschließung in der Kreisstadt beauftragten Firma OXG Glasfaser GmbH für Verunsicherung: Eigentümer und Mieter haben laut der Informationsanzeigen des Unternehmens in Sozialen Medien nur noch bis 30. Juni die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss zu sichern. Danach, so der Tenor, könnten Kosten entstehen. Doch was passiert nach diesem Stichtag genau? Bleibt der Ausbau kostenfrei? Ist ein Anschluss später noch möglich? Und betrifft das nur bestimmte Gebiete?