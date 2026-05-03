Was im Vorfeld als ehrgeiziges Gemeinschaftsprojekt angekündigt worden war, ist am 1. Mai eindrucksvoll Wirklichkeit geworden: Der neue Glockenstuhl am oberen Busplatz wurde im Rahmen des Maifestes feierlich eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Bereits im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass es sich um ein Vorhaben handeln würde, das maßgeblich vom Engagement der Bürgerschaft getragen wird. Rund 300 ehrenamtliche Arbeitsstunden, traditionelle Handwerkskunst und der Einsatz regionaler Materialien prägten das Projekt – ein Anspruch, der sich am Veranstaltungstag in jeder Phase bestätigte.