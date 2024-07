So nass und feucht wie die Birxer Highland Games am Samstag ausklangen, so sonnig und heiß starteten sie in den Sonntag. Der Sonntag ist bei Familien mit Kindern besonders beliebt, weil an diesem Tag der Nachwuchs bei den verschiedenen Gaudi-Spielen sein Können und Geschick unter Beweis stellen kann. Anders als am Samstag, wo Besucher nur zuschauen dürfen, denn für die Mannschaftsgames muss man sich im Vorfeld anmelden. Die 23 Teams, die diesmal dabei waren, absolvierten zehn Stationen. Ganz so vielen Herausforderungen mussten sich die Kinder nicht stellen. Sie hatten genau vier zu durchlaufen. Die aber hatten es in sich.